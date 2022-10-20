中共二十大報告強調「安全」及「鬥爭」，引發「經濟讓路政治掛帥」的疑慮。不過，著名經濟學家、上海財經大學校長劉元春看到報告的另一面，認為中國改革開放不會變，保護民營經濟不會變，又認為只要管控好疫情，中國經濟常態化恢復到百分之五左右的增速，「應該沒問題」。二十大報告首次提及「規範財富積累機制」，引發對富人開刀的疑慮，有學者預料可能會進行稅制改革。

劉元春接受《中國新聞周刊》訪問時表示，這兩年社會出現一些理論誤讀和思想噪音，認為新發展格局就是「閉關鎖國」，以人民為中心就放棄了以經濟建設為中心，要搞共同富裕就不講效率。他說，二十大報告旗幟鮮明地把「高質量發展」定位為全面建設社會主義現代化國家的首要任務，「可以看到，改革不會變，開放不會變，保護民營經濟發展不會變。」

2020年爆發疫情後，北京提出「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局。劉元春說，烏克蘭危機發生後對很多國人帶來深刻啟示，在大國博弈白熱化中，地緣政治激化、戰爭爆發的狀況下，內循環必須是能夠高效自主的。

受俄烏戰爭、上海封城影響，今年中國經濟增長將無法實現5.5％的官方目標。世界銀行預測中國全年經濟增長僅2.8％。劉元春認為，目前經濟增速的回落是全球現象。相對其他國家，中國依然有自己的優勢。一是中國的通膨不高；二是中國中西部的發展速度依然能達到6％；三是隨國內大循環進一步發力，以內需為主導的增長模式將顯現實力。「我們應該有信心，在管控好疫情的基礎上，經濟常態化恢復到5％左右的增長速度，應該是沒問題的。」

二十大報告首次提及「規範財富積累機制」，並強調要「調節過高收入，取締非法收入」，引起外界熱議是否要向富人「開刀」。有學者預料可能會進行稅制改革，但不會過於激進，目前最大關切還是「穩住經濟大盤」。