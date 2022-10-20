中職中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員短今（本名：胡馨儀）外型甜美，又有173公分的高挑身材和逆天長腿，成為許多粉絲心中的女神，IG更坐擁超過20萬粉絲追蹤。近日短今出席活動時，被網友拍到被男球迷貼身靠近，還趁短今不注意拉起她的手，讓許多網友氣炸，對此，短今表示當下有嚇到，但相信對方不是故意的，但竟然有人酸短今是在炒新聞，這點則讓她忍不過去反嗆了。

外型亮麗的短今一舉一動都成為話題，先前她收到網友私訊，稱她沒有把衣服下襬綁起來時，從側面看很像懷孕，還有朋友曾問她弟說：「你姐是不是胖了？中間那截感覺擠肉。」讓短今氣得直回：「你才懷孕咧~」，弟弟也護姊嗆朋友說：「我姐叫我封鎖你」。

短今（右）被男球迷拉手。（圖／翻攝自PETER 5 Youtube）

20221016 短今被拉手事件，這位先生請自重 5局中場遊戲的小插曲(Passion Sisters 盈瑩、晴兒、短今)｜澄清湖棒球場

而直率的短今今年初也曾認了「進廠維修」，坦言自己從小到大有個缺點，就是髮際線過高，曾經還被同學取笑是禿頭，如今她長大了想要改變自己，便決定砸大錢去植髮，最後種了3299根毛髮，她表示自己很耐痛，只有打麻醉時有點不舒服，更自嘲植完髮後變成「毛髮濃密的獅子」，逗得網友哄堂大笑，也大讚她的勇氣。

近日，短今出席澄清湖棒球場和隊友挑戰猜誰吃到芥末壽司遊戲時，過程被拍到突然被球迷簇擁，當主持人問到是誰吃到真的芥末壽司？因吃到的量不多，讓短今第一時間相當猶豫，但一旁一位男民眾卻突然將她單手拉起代為舉手承認，畫面曝光後，網友都認為男民眾的行為不妥。

而對此，短今事後發文說：「關於五局中場的小插曲，那位球迷一定是很投入的玩遊戲，突然的肢體接觸，有點嚇到我～但相信他不是故意的，球團第一時間處理了，謝謝大家的關心～我沒事喔。」至於影片中有酸民留言：「短今不要故意製造話題」，短今則忍不下去，反駁說：「我覺得你留言的心態非常可議，我在製造話題？覺得你抹黑帶風向的行為非常不可取。」