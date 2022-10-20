中共十八大以來，「鬥爭」日益成為中國外交的高頻詞、關鍵詞，中國外交在維護國家主權安全和發展利益的方面如何體現鬥爭精神？中國外交部副部長馬朝旭表示，中國大陸堅定捍衛中國共產黨的領導和中國特色社會主義制度，有力回擊美國眾議院議長裴洛西訪台等倒行逆施，堅決反對任何台獨行徑，堅決遏制外部勢力干涉。

中共二十大今天上午舉行第四場記者招待會，邀請中央對外聯絡部副部長沈蓓莉，外交部黨委委員、副部長馬朝旭圍繞「習近平外交思想指引中國特色大國外交開拓前行」主題與記者交流。

馬朝旭表示，中共十八大報告強調，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存，不確定和難預料的因素增多，面對風高浪急、甚至驚濤駭浪的重大考驗，必須堅持發揚鬥爭精神，增強全黨全國各族人民的士氣、骨氣、底氣，不信邪、不怕鬼，知難而進，迎難而上，統籌發展和安全，全力戰勝前進道路上各種困難和挑戰，依靠頑強鬥爭打開事業發展新天地。

馬朝旭表示，維護國家主權安全發展利益是中國對外工作的出發點和落腳點，也是中國外交的神聖使命。在以習近平總書記為核心的黨中央堅強領導下，中國外交保持戰略定力，發揚鬥爭精神，堅定維護國家的尊嚴和核心利益，牢牢掌握中國發展和安全的主動權，堅定捍衛中國共產黨的領導和中國特色社會主義制度。

馬朝旭表示，中國有力回擊裴洛西訪台等倒行逆施，堅決反對任何台獨行徑，堅決遏制外部勢力干涉，進一步鞏固「一個中國」的國際共識，堅定不移貫徹「一國兩制」方針，助力《香港國安法》生效，實施精準反制美西方的無理制裁。

馬朝旭表示，中國以事實真相戳穿謊言、挫敗一些勢力、以疆制華的政治圖謀，中國穩步推進南海行為準則的磋商，維護南海局勢總體穩定。中國堅持走中國人權發展道路，絕不接受任何教師爺的頤指氣使，反對把人權問題政治化。在聯合國有近百個國家表態支持中國的正義立場，反對以人權為藉口干涉中國內政。

馬朝旭表示，80多國家表態反對將新冠病毒溯源問題政治化，中國反對各種單邊制裁與極限施壓，絕不接受任何零和博弈和叢林法則，敢於鬥爭。

馬朝旭表示，下一步準備是中國外交的優良傳統和鮮明特點，中國堅定奉行獨立自主的和平外交政策。中國不畏強權，維護正義，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，中國捍衛國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益的決心不可動搖，堅如磐石。在新的征程上，中國外交將繼續發揚鬥爭精神，提高鬥爭本領，始終挺立在維護國家利益和民族尊嚴的最前線。