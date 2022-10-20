萬華槍擊案，台北地檢署指派檢察官指揮警方專案小組詢問相關人士，並從死亡槍手邱國隆的臉書發文、手機對話，進一步釐清邱犯罪動機及槍枝來源，據了解，警方詢問相關人等，不少人證稱邱平日「瘋瘋的」，疑精神狀態不佳，並破解邱的三星手機，以進一步查明邱犯案前的對話紀錄。

檢警查出，綽號「阿國」的57歲萬國幫大哥邱國隆曾借貸300萬給男子曾宏騰，事後向台北地院聲請取得支付命令，委託綽號「大頭彬」的歐陽榮彬討債，但邱認為歐陽辦事不力。

1年前邱與歐陽在「阿弟仔」洪清正的漢口街事務所討論麻將協會經營，邱不滿歐陽催債不力，持槍恐嚇歐陽，雖邱未開槍，但雙方已結下樑子。

今年初邱與綽號「阿西」的男子，在漢口街事務所起口角，邱持刀刺傷「阿西」後，在場的角頭「松山賓」洪文賓出手拉開雙方，邱認為洪不挺他，心生不滿。

之後，邱找上青山宮副主委、萬國幫角頭「細漢芋粿」許文旭出面協調，但許未多加理會；邱昨晚再度來找許，並稱剛才殺2個人，許勸他快跑，邱認為許推拖，於是朝許開3槍。