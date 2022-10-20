「普諾麵包坊忠孝店」豪華13寸「爆餡夯PIZZA」，每日11：30起限量現烤出爐 。(普諾麵包坊提供)

連年狂銷的普諾招牌甜點「頂級生巧克力蛋糕」，6吋售價680元。(普諾麵包坊提供)

遷移新址的「普諾麵包坊忠孝店」鄰近北捷忠孝敦化站，交通便利。(普諾麵包坊提供)

具衝擊性視覺的話題蛋糕「魚頭君」，每顆售價780元，須事先預訂。(普諾麵包坊提供)

「普諾麵包坊忠孝店」多達百款的烘焙麵包是眾多粉絲的朝聖原因之一。(普諾麵包坊提供)

萬聖節限定「熱狗木乃伊」售價59元。(普諾麵包坊提供)

萬聖節限定「蜘蛛菠蘿」售價59元。(普諾麵包坊提供)

神旺飯店的麵包坊回來了！原位於台北東區神旺大飯店的「普諾麵包坊」，每日出爐麵包種類多達百款，在地深耕逾20年，累積大票死忠粉絲。於今(20)日正式開幕，開幕首日全店限時快閃8折優惠，當日前10位結帳的民眾加碼再送「限量感謝餐禮」。

全新街邊店試營運 平均客單價成長3成

遷移新址的「普諾麵包坊忠孝店」鄰近北捷忠孝敦化站，交通便利。14日試營運起即吸引排隊人潮，行銷公關部副理劉雅芬透露：「試營運期間每日營業時間僅8.5小時，仍舊締造平均來客數達800人次，平均客單價成長30％，其中以招牌甜點『頂級生巧克力蛋糕』表現最亮眼。試營運期間我們不接蛋糕訂單，只服務現場的客人，6天仍售出逾200顆『頂級生巧克力蛋糕』，銷量不俗。」

「普諾麵包坊忠孝店」街邊店以溫潤的奶油色架構的圓弧頂棚勾勒出溫馨氛圍，露臺圍繞著大片的綠色植栽，環境宜人舒適。

大PIZZA東區獻禮 限時限量「爆餡」出爐

「普諾麵包坊忠孝店」此次特別將豪華大尺寸的「爆餡夯PIZZA」原汁原味移師東區，每日11：30起現烤出爐。比薩13吋尺吋驚人，用料也不馬虎，主廚以白麵包取代傳統的法式餅皮，即使熱氣散去口感依然柔軟不乾硬。首波推出「夏威夷」、「青醬透抽」、「明太子蛋」3款口味，滿餡的拉絲起司勾人食慾。13吋比薩售價320元起，可切片單售，每日限量供應。

銷量冠軍生巧克力蛋糕 壽司蛋糕限量發售

除了大尺寸豪華比薩這「味」亮眼新星，店內的明星商品「頂級生巧克力蛋糕」經典的苦甜滋味令人沉醉，人氣爆棚。有別坊間多以可可粉製作巧克力蛋糕，主廚特選70％比利時巧克力，同時在製程中打入較多空氣，使蛋糕口感柔軟、香氣濃烈，並於表面塗抹混合白蘭地與波美糖水而成的酒糖，增添淡淡酒香；內層夾入以比利時進口巧克力、鮮奶油、香草、奶油等一同製成的巧克力甘納許，入口軟滑香醇不甜膩。

另一款吸睛度百分百的「魚頭君」也是鎮店之寶，超擬真的程度堪稱魚頭神還原。

創意逗趣的「魚頭君」以香草蛋糕鋪底，內餡則是以草莓番茄果凍、草莓慕斯及香草蛋糕交錯堆疊，並以濃厚白乳酪慕斯灌模包覆，塑造出魚頭外型；再利用混合藍莓果泥的果膠和食用亮粉裝飾外層，打造鮮魚光亮表皮的仿真感，嵌入黑白巧克力製成的雙瞳，置於日式木盤中，最後鋪上薄荷檸檬口味的果凍冰塊即完成。具衝擊性視覺的話題蛋糕「魚頭君」，須事先預訂。主廚表示：「我們店內不定時上架精巧逗趣的壽司系列擬真甜品，歡迎壽司迷蒞臨尋寶。」

迎萬聖節Fun膽吃美食 應景麵包搞怪上場

萬聖節將屆，「普諾麵包坊」也推出多款節慶商品，陪民眾迎接萬聖節，包括逼真寫實的「惡魔手指」、「鬼靈精怪」則是包裹甜蜜巧克力餡的鬆軟麵包、外表Q萌的「熱狗木乃伊」滋味鹹香迷人，還有造型討喜、份量飽足的「蜘蛛菠蘿」等多款造型麵包，10月31日前限量供應。