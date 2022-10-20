萬國幫許文旭曾送菜頭祝蔣萬安高票當選。（楊亞璇攝）

台北市萬華區19日晚間發生一起重大槍擊案件，萬國幫成員「萬國國」邱國隆打傷同幫角頭「阿弟仔」洪清正及其小弟，又跑到青山宮連打傷挾青山宮副主委、萬國幫副幫主「細漢芋粿」許文旭，再挾持許的妻兒到臨近的飲料店內與警對峙，最後邱國隆自轟2槍身亡。受傷的許文旭曾送菜頭祝福國民黨台北市長候選人蔣萬安高票當選，蔣萬安表示，真心的期盼受傷的民眾、許副主委都能早日康復。

蔣萬安今天文化政策發布會針對萬華槍擊案指出，台北市今年就有10起重大刑事案件，未來他擔任市長一定是強力執法，而且絕不姑息任何重大治安事件的發生，而且全力捍衛市民的生命財產安全。

蔣萬安表示，他提出未來應該讓台北市的監視器全面更新，也希望能夠讓警方的裝備設施能夠全面提升，也希望我們的快打部隊能夠真正的實際發揮更大的功效。

蔣萬安說，當然也希望在每一次重大治安事件發生之後，除了深刻檢討、精進，不斷累積相關的執法經驗，確保市民的生命安全，這是未來他當市長最重要的責任和使命。

對於許文旭中彈是否心情複雜？蔣萬安回應，他非常震驚，相信第一時間應該是要讓受傷的民眾能夠得到即時的專業醫療協助，讓傷者能夠好好的修養，真心的期盼受傷的民眾、許副主委都能早日康復。