日本知名女星竹內結子出道多年，有著甜美臉孔和清新氣質，受到大眾喜愛。不料2020年她選擇在家中輕生，突如其來的噩耗，獨留還是新婚的小4歲丈夫中林大樹，父代母職照顧2名孩子，深情的他還將骨灰放在身邊2年，直到近日才低調下葬。

根據日媒《女性SEVEN》報導，竹內結子離世後，丈夫中林大樹一直把骨灰放在身邊，據親近友人描述，這是因為中林大樹和孩子過去認為，若和骨灰共處一室，會有「一家人永遠在一起的感覺」，不過9月為她舉行第3次法會後，仍忍痛決定安葬骨灰，放下內心對竹內結子的哀痛不捨。

而竹內的母親早逝得早，爸爸再婚的妻子有3個孩子，讓她與家人的關係逐漸疏遠，不過竹內結子與外婆祖孫倆感情要好，再婚時還挺著孕肚去探望外婆，後來外婆以93歲高齡逝世後，仍不知孫女的死訊。據悉竹內結子的納骨儀式在10月舉行，疑似只有中林大樹和2個孩子出席，全程保密到家，因此連女方的親戚都不知情，也沒進行告別式，下葬的墓地地點亦未公布。

自竹內結子逝世後，中林大樹獨自照顧愛妻和前夫中村獅童的國中生大兒子，以及愛妻輕生前8個月，夫妻才開心迎接的二兒子。他先是搬出充滿妻子回憶的傷心地，在附近另外租屋，春天才搬到關東海邊的屋子。而比起演員工作，中林大樹更傾向照顧家庭，接送小孩、買菜洗衣樣樣來，盡力填補小孩媽媽已不在世的空缺。

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