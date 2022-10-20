民進黨桃園市長參選人鄭運鵬稱「賺人民幣」是「人生經歷」一部分，國民黨對手張善政20日再度痛批鄭運鵬做一套、說一套，怒斥：「雙標做法不可取！」他也提到，抹紅抹黑是民進黨的選舉基因，反而助長更多民眾支持他。

鄭運鵬遭藍營踢爆選輸立委西進到大陸經商「大賺人民幣」，選舉一到又喊「抗中保台」，鄭對此稱是「人生經歷一部分」。

「我倒要問問他是不是賺人民幣的人生經驗很豐富？」張善政認為到大陸去做生意賺錢並不是壞事，也不可恥，可恥的是說一套、做一套，直指鄭運鵬在講自己是一套標準，講別人就另一套標準，雙標的做法不可取。

張善政怒斥鄭運鵬一直在迴避重點，看他自己的標準跟看別人的標準應該要一致，「我請問你做不到嗎？在那邊講東講西，一致的標準，這麼難做到嗎？」

張善政也提到，民進黨的選舉基因就是抹黑、抹紅，強調自己和團隊都不會去抹黑對方，不管是鄭運鵬大陸經商或任何質疑的論點，都是就事論事，不是虛造、虛構，出發點截然不同。

張善政說，自己在拜訪地方基層時，感受到熱度都沒有受影響，反而更熱鬧、更多人歡迎，甚至要離開時都沒有辦法脫身，讓他感受非常深刻，認為民進黨的抹紅、抹黑選舉基因，反而助長民眾對他更大的支持。