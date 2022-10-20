除了買爆美妝，週年慶還能幹嘛？

百貨公司一年一度最激烈的戰役「週年慶」，正如火如荼開打中，各家百貨和品牌紛紛祭出超殺優惠和好禮搶攻市場。除了擠進「People Ｍountain,People Sea」的人潮中感受購物力滿點的氛圍之外，還有哪些事情是這場購物盛典中備受大家關注的呢？

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看看週年慶十大必做的事有哪些？

NO.10 限定快閃店、新櫃位搶先逛

每逢週年慶檔期，許多品牌都會趁機將櫃位改裝一番，用嶄新的樣貌迎接這波購物人潮；百貨也會利用此機會引進快閃店，打造週慶吸睛亮點！

例如美食雲集的新莊宏匯廣場，今年集結捲捲人生肉桂捲、PABLO mini起司塔、Niko bakery日香生吐司、里夫手指泡芙等13大各國輕食甜點快閃，滿足甜點愛好者的味蕾，喜愛甜食的你千萬別錯過！

NO.9 搶購週年慶限定組合

週年慶最大的重點不外乎搶便宜、搶優惠、搶限定！尤其各個品牌祭出的週年慶獨家限定組合更是重中之重，無論經典、新品還是熱賣口碑品都牢牢抓住消費者目光，讓大家在週年慶開跑前就先摩拳擦掌、虎視眈眈，提前聯絡熟識的櫃姐留貨，殺紅了眼也要搶到最划算的那一組。

除此之外，這些限定組合往往還會搭配各式各樣實用或可愛的贈品，「只送不賣」根本是勸敗必殺咒語，就算原本不想花錢也可能為此失控、掏出錢包。

No.8 消費加碼拿禮券、商品券

除了滿千送百、滿額禮、來店禮之外，週年慶還有一項超吸引人的重點優惠，那就是消費加碼拿禮券或商品券啦！雖然不一定能立即折抵、使用於當筆消費，但送禮券、商品券同樣相當於「送錢」，像是高雄漢神巨蛋購物廣場就有全館滿10000送500元電子商品券，對於原本就有習慣在百貨消費的人可以說是再划算不過了！

許多網友也分享心得「買商品賺禮券，再拿禮券去買商品，不知不覺就把錢錢全部奉獻給週年慶了」、「跌入這個無限循環的花錢輪迴之後就再也出不來，但不得不說是真的有划算」。

No.7 累積點數的好時機

你也熱衷於累積各式各樣的點數嗎？一年一度的撒錢慶典，絕對是各位購物戰士們快速累積點數的最佳戰場。除了原有的累點規則之外，各百貨和品牌也經常在週年慶期間打出加碼送、雙倍送甚至三倍送的超狂優惠， 讓你的點數直線暴漲。例如統一集團旗下的夢時代購物中心就有「在指定櫃點消費滿萬元，加碼回饋3％OPENPOINT」的活動，想迅速累點就趁現在啦！

內行網友都說「點數拿來折抵消費或是折停車時數最划算」、「千萬不要小看會員點數的用途，拿來抵消費零頭超方便」。

No.6 享有滿千送百、刷卡滿額禮等折扣

說到週年慶怎麼可以不湊滿千送百和刷卡滿額禮的門檻呢！2022週年慶已然開打，率先揮軍加入新北百貨戰局的宏匯廣場，今年祭出首11日累計滿3,000元送500元的年度超殺回饋，且只要刷卡滿額就送「電子商品禮券」，一共15家銀行都在合作範圍內，不怕錢包裡找不到可以用的那張卡。小編偷偷報好康，會員搭配玉山銀行宏匯廣場聯名卡最高回饋17%呦！

No.5 搜集百貨來店禮

週年慶的來店禮向來是眾所矚目的焦點，總是掀起消費者朝聖兌換蒐集的風潮，尤其以可愛軟萌系以及精緻質感系的品項特別吸引人，只要抓住這2項重點，絕對沒有人能夠抵抗！

例如宏匯廣場聯手「星宇航空、柴語錄」兩大品牌，推出擦手巾、票卡夾、浮雕玻璃杯、陶瓷杯墊等8款實用來店禮，消息一公佈馬上引發網友爆動直呼「抱歉了錢錢，我需要它！」、「本來想忍住不逛週年慶，結果看到聯名星宇航空的來店禮就失守了」。

No.4 趁機購入高價家電

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，家電及3C用品是網友們熱議「週年慶必搶清單」前5名，尤其像是按摩椅、洗衣機等價格較高的大型家電，趁著週年慶檔期購入最為實惠，比如宏匯廣場就祭出大家電/健康器材單筆滿萬送千超殺折扣，精選的高單價商品再加碼宏匯廣場禮券，此時不買更待何時！

另外，有「吹風機界愛馬仕」之稱的Dyson吹風機、號稱「料理新手救星」的飛利浦氣炸鍋及「除臭、除菌、除濕一把抓」的LG蒸氣電子衣櫥，也都是討論度超高的必買品項。近幾年越來越夯的掃地機器人、氣炸鍋、空氣清淨機和咖啡機等等，也都是網友熱烈討論的十大必敗家電之一。

NO.3 探索美食餐廳

逛街是種體力活，逛累的時候需要吃點美食，幫身體補充完能量才有力氣繼續大買特買，不過，吃的東西可不能隨便。許多百貨會在週年慶期間引進新餐廳，藉著饕客們蠢蠢欲動的食慾順勢帶動消費人潮。

被網友封為「新北最大美食集散地」的新莊宏匯廣場，集結22家餐廳推出最強週年慶套餐，讓你一次吃遍全球美食。更有日本第一平價丼飯「傳說的元氣丼屋(伝説のすた丼屋)」進駐，首度來台就落腳宏匯廣場；另外，今年入駐的品好乳酪、初魚雙品牌、黑毛屋鍋物更為新北獨家，需要美食療癒的你現在就手刀出發吧！

No.2 手機、機車...大獎抽起來

話說...週年慶搶限量、撿便宜、吃美食不可少，還有一件事也絕對不能漏掉，就是參加百貨公司們舉辦的「抽獎活動」啦！

一般來說，百貨週慶抽獎的獎品不外乎禮券、手機、機車或是汽車等等。但是，但是，你有聽過「抽機票」的嗎？看好解封熱潮，週年慶期間在宏匯廣場全館消費滿5,000元，就能抽星宇航空台北-亞洲不限航點雙人來回機票、新北新莊凱悅嘉軒酒店－豪華客房三天兩夜住宿券。血拼之餘還能實現期待已久的旅遊願望簡直太讚啦！

No.1 彩妝保養品買好買滿

各位小仙女準備好手刀衝刺了嗎！先前在《DailyView網路溫度計》「網友週年慶熱議10大品項」調查中，美妝保養用品就佔據了3個名次，可見許多姊姊妹妹們會趁週年慶瘋狂掃貨、大囤貨一波。百貨也競相祭出超殺折扣，例如南紡購物中心及漢神巨蛋都有滿3,000送300。

也難怪每逢週慶檔期各家彩妝、保養品牌都火力全開大肆宣傳。網友們也說「週年慶就是要買爆貴鬆鬆的乳霜跟精華液，大推蘭蔻、雅詩蘭黛跟YSL！」、「植村秀、M.A.C跟Nars都出超多限定組合看得眼睛花，全部都想帶回家」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年10月6日至2022年10月5日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『週年慶必做的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統