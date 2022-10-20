一名汽車行業供應商的歐洲協會總代表，批評歐盟在公路運輸政策中違反了技術中立原則，稱政策制定者可能很快就會禁止銷售內燃機動力卡車，這將需要在2035年前，使得歐洲超過3億輛內燃機車量和車隊進行脫碳，如果不採納多樣化的技術發展，僅依賴電動車的話，非常不切實際。

歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）19日報導，歐盟為了達成氣候目標，道路運輸相關領域正面臨著減少排放的壓力，歐洲議會和理事會成員國目前正在就逐步淘汰汽車和貨車的內燃機（ICE）的細節進行談判。

歐盟這兩間機構都批准了從2035年開始實施的措施。主要行業參與者稱，現在關於大型車輛的類似討論正在興起。歐洲汽車製造商和供應商會議於10月17日至18日在德國斯圖加特舉行，歐洲汽車零件供應商協會（CLEPA）秘書長克里格（Benjamin Krieger）在「綠色汽車峰會」（Green Auto Summit）上表示，歐盟執委會原訂今年年底提議，但現在推遲到明年。關於大卡車碳排標準的內容，克里格表示：「與汽車和貨車有類似的討論」，其中包含了「可能是禁令，隱晦的內燃機禁令。」

他在會議上來賓問答時談到：「（歐盟）還沒有通過，政治上還沒有做出任何決定，但我們相當肯定，減排目標十分雄心萬丈，」「要達到100%減排的目標，事實上等於禁止使用內燃機。」

🍃🚘"Minimising environmental impact and maximising road safety will continue to dominate research and innovation in the sector", remarked @CLEPAsecgen Benjamin Krieger on Monday, during his keynote speech at #GreenAutoSummit in Stuttgart. pic.twitter.com/AmS8psPuEI — CLEPA (@CLEPA_eu) October 19, 2022

電動汽車製造商同意汽車和卡車之間存在差異，但原因不同。歐洲電動汽車協會 (AVERE) 主席豪格 (Espen Hauge) 認為：「對於汽車，人們是用心（喜好）來選擇的，但卡車是用計算機（投報率）來選擇的。」

豪格還表示：「我認為該行業希望有明確的信號，如果不確定性太高，將使得做出正確的投資變得更加困難，」「我們知道電動卡車的總體擁有成本（Total Cost of Ownership，TCO）將在幾年內取得成功，然後它會發展得非常快。我們也知道這將會是減排的巨大貢獻，因此通過它很重要，」

克里格雖同意「卡車電動化能發揮重要減排成效」，但也希望保留其他選擇。 「在還沒有理想解決方案前，應該要保留一些選擇，」「我們希望技術多樣化，以便移動供應商和用戶能夠決定什麼對他們最有效。」

在克里格看來，這應該包括燃料電池汽車（Fuel Cell Vehicles），它使用電動發動機，但氫是作為能量儲存而不是電池，還包括插電式油電混合動力車（Plug-in Hybrids, PHEVs），內燃機與電動力相結合，可以直接燃燒氫氣或以其他方式燃燒氫氣，和「可再生燃料」，包括生物燃料、沼氣和合成燃料（e-fuels）。 克里格強調，這些「這將需要對現有超過3億輛內燃機車量的車隊進行脫碳。」

The face of the industry will change as a result of the transition, but to which level?



📅On 17 Oct @CLEPAsecgen will provide a keynote at a top industry event: the #GreenAutoSummit in Stuttgart.



More info: https://t.co/6sc5wfhVyo#GreenJustANDResilient pic.twitter.com/90yoFI84An — CLEPA (@CLEPA_eu) October 14, 2022

在回應清潔交通組織運輸與環境（T&E）的批評時，克里格反對合成燃料會分散車輛電動化注意力的說法。「我們相信，沒有一種唯一的能源載體可以滿足所有移動需求，這就是我們支持技術多樣性的原因。過渡需要依靠「這些」和「那些」的方法，而不是「非此即彼」，石化燃料是共同的敵人，但是技術不是，」。