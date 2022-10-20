桃園市長選戰被認為是九合一選舉的關鍵一役，牽動黨主席保衛戰和鄭文燦未來仕途，國民黨桃園市長參選人張善政也認同，認為是所有縣市「重中之重」，斥蔡英文和鄭文燦分別動用國家和市政資源大筆砸入幫鄭運鵬助選，痛批行政不中立非常可恥，呼籲鄭運鵬把專注力放到桃園施政上。

桃園近期市政出包不斷，影響鄭運鵬選情，也被視為是鄭運鵬的「軟肋」。張善政直言，桃園的公共工程出現了很多問題，鄭運鵬都沒有關注，也沒有幫市民講話，喊話鄭運鵬應該把專注力放到現在桃園施政的問題上面。

面對鄭運鵬遭市政拖累，支持度卻未轉移到張善政，張對此表示，在批評鄭文燦市政問題時，相對提出自己的政見，包括將來要「清廉政府、乾淨發包」、重要建設全面體檢，強調這不是一夕之間的事情，但他相信是市民的期待，市民體會到差異以後支持度會慢慢上來。

張善政說，桃園這次選舉是所有縣市裡面重中之重，他也非常深刻感受到，蔡英文政府動用整個國家資源和桃園市政府的市政資源，大筆大筆砸入在幫鄭運鵬助選，對於這種行政不中立的做法他覺得非常可恥、非常遺憾。