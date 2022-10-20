依工廠管理輔導法規定，2016年5月20日後新增建的農地工廠一律應即依法停止供電、供水及拆除，但實際拆除量能有限，地球公民基金會表示，據統計，其中恐怕有7成是無法被有效處罰的「農地違章鐵皮廠房」，地方政府僅能處罰6萬元後要求限期改善後，就列入遙遙無期的「等待排拆」，惶論後續的刑事責任。

據經濟部「各縣市疑似未登記工廠查處情形」統計發現，近3年來已有超過7成為不具「加工事實」的「非屬工廠」，地球公民基金會專員賴沛蓮說，因為不具加工事實因此不會被地方政府認定為「工廠」，也不受工廠管理輔導法管理，這些多數為違章鐵皮廠房。

賴沛蓮說，曾經多次檢舉「仍在鋪設水泥、綁鋼筋的階段」的準違章廠房，地方政府以「未發現製造加工行為」或「非工廠」等結案，只要待風頭一過，就能搬入機具開始運作，呼籲農政及地政單位應在興建時就即時查處，才能嚇阻農地違章鐵皮廠房增生。

地球公民基金會台北辦公室主任吳沅諭說，正在興建中的違章廠房，可以依區域計畫法或各縣市自治條例予以裁罰，斷水斷電、要求拆除，除了罰鍰往往僅有6萬元外，更常因人力不足導致執行率不佳，如台南市及高雄市每年僅能查處「疑似新增建農地違章鐵皮廠房」僅占2％，但其實內政部已編列「國土永續發展基金」，但仍有縣市政府未申請。

地球公民基金會要求，各縣市政府地政單位應盡快申請國土永續發展基金編列經費，補足查處人力，即時查處違規使用，呼籲營建署應針對人力不足的縣市，再提高補助額度，並檢討經費使用效率。