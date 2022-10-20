日月潭旁的地標建築「日月行館」是「蔣公行館」的舊址，可以把日月雙潭的美景盡收眼底，住一晚至少2萬元起跳。中信金控18日代子公司台灣人壽宣布，擬斥資約新台幣7.81億元買下南投日月行館99%股權，未來預計分成2期完成交割，不過強調後續仍須經過南投縣政府與金管會保險局審核同意。

台灣人壽斥資7.81億當房東

中信金表示，台灣人壽這次取得5940萬股、每股價格為13.16元，交易總金額達7.81億元，取得99%股權。付款會分成兩期，重要約定為此案須經南投縣政府與保險局同意，其餘依合約約定辦理。

台壽此次會接手「日月行館」，除了地理位置佳，是日月潭最佳地點，又深具文化及歷史意義；其次「日月行館」是南投BOT案，台壽擬參與該BOT案，接手後將扮演「房東」的角色，尋找適合的專業經營團隊。

日月行館「金」招牌 網路好感度高

「日月行館」位於日月潭畔、遠眺如一艘郵輪，裡頭共有92間套房，每晚住房價格從2萬元起跳，其中，最著名總統套房一晚要價32萬元，VIP房內還有金馬桶、金臉盆，貴氣十足。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統進一步觀察，「日月行館」近一年的網路好感度比值為5.22，正面情緒遠高於負面情緒。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月19日至2022年10月18日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『日月行館』相關文本進行分析，調查「網路好感度」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。