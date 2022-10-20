民進黨台北市長候選人陳時中日前到內湖勘災時，由北市警局內湖分局長陪同，遭疑獨厚陳時中。國民黨台北市長候選人蔣萬安指出，災害發生救災是最優先的考量，相信當災害發生基層警員勤務一定增加，警員應以市民權益優先的考量，不需要刻意來陪同。

蔣萬安今天在文化政策發布會提及，當災害發生，救災絕對是優先的考量，他也絕對希望讓專業搶修的人員能夠盡快的進行搶修相關工作。

蔣萬安說，後來當他到的時候，有許多在地議員陪同，實際了解當時的狀況，相信當災害發生，基層警員勤務一定增加，而且對警員來講，應該以市民權益優先為考量，不需要刻意來陪同。

此外，陳時中昨晚在寵物公會上喊出「領養代替購買」，被全國聯合公會理事長陳明進當場開嗆「這樣不對吧！」、「什麼場合說什麼話」。

蔣萬安表示，任何政策的推動，都必須要跟民間團體緊密的溝通了解，政策推行也需要跟民間團體、各公協會一起努力，攜手讓政策推展；這部分還是希望能夠做更多的溝通，實際了解協會、公會的心聲，才能提出更具體符合大家期待的政策。