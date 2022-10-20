昨日萬華槍擊案，造成1死4傷，台北市長柯文哲緊急取消行程，前往萬華分局關切，因為日前曾說豪雨勘災坐鎮是「作秀」，也被外界質疑趕赴萬華分局是「作秀」，對此，柯文哲表示，這跟那局面不一樣，淹水是全場監控知道狀況，這是敵情不明。

柯文哲表示，槍擊案發生當下不知道狀況，只聽到人質被挾持，不知道要不要啟動第二線、第三線的包圍圈，像我都不會跑到現場去干擾第一線員警作業，局長在現場，他在萬華分局，報告兇手自盡後就結束危機，去醫院探望受傷警員，順便包一個紅包給他。

而日前台北市暴雨釀淹水，柯文哲曾說北市府只需按SOP進行，緊急或例外情況才要由長官決定，稱豪雨勘災坐鎮是「作秀」，也被外界質疑趕赴萬華分局是否為「作秀」，對此，柯文哲表示，這跟那局面不一樣，淹水是全場監控知道狀況，這是敵情不明。

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