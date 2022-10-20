越來越多研究證實睡眠對健康至關重要。一項本周發表的一項研究顯示，對50歲以上的人來說，每晚若睡眠時間少於或等於5小時可能會使人患有多種慢性疾病的機率增加，例如心臟病、憂鬱症、癌症或糖尿病。該研究刊載於《公共科學圖書館：醫學（PLOS Medicine）》上。

根據《華盛頓郵報》報導，該研究是由倫敦大學學院和巴黎城市大學的研究團隊一起合作，針對7864名英國公務員進行25年的世代研究，發現「睡眠時間短與慢性病和多種疾病的發病有關」，即同時患有2種或2種以上的慢性病。

研究發現，與睡眠 7 小時的同齡人相比，睡眠時間不超過 5 小時的人在 50 歲時被診斷出患有多種慢性疾病的可能性要高出 30%。該研究的主要作者、主要作者、流行病學和公共衛生研究員 Severine Sabia 告訴《華盛頓郵報》，在 60 歲時，與睡眠 7 小時的人相比，睡眠時間不超過 5 小時的人的風險增加了32%，而 70 歲的人風險增加了40% 。

Sabia在另一份聲明中表示，隨著人們年齡的增長，他們的睡眠習慣和睡眠結構會發生變化，建議每晚睡 7 到 8 個小時，對人體的健康最好。