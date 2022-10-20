年底九合一大選倒數計時，目前呈現「三腳督」態勢的台北市長選舉受到外界高度關注。有民調顯示，在三名主要候選人中，民進黨陳時中支持度28.8%排第一，國民黨蔣萬安26.9%暫居第二，無黨籍黃珊珊則以20%緊追在後。對此，資深媒體人周玉蔻直呼「真實的民調來了」，有網友則酸回「民進黨贏的民調就是真民調喔？真好笑」。

《三立新聞》委託異視行銷市場調查公司、並於今（20）日公布的最新民調顯示，陳時中支持度超車蔣萬安、黃珊珊；而在看好度方面，蔣36.6%最高、陳、黃分別為26.1%、8.9%。對此，日前猛打蔣萬安身世的周玉蔻在臉書直呼「真實的民調來了」，但被許多網友酸回「民進黨贏的民調就是真民調喔？真好笑」、「笑死...活在平行時空」、「太少了啦！三立民調陳時中應該90%」、「好膠著」、「機構效應要考慮」。

而對於該民調結果，PTT上也有許多鄉民不滿，他們紛紛諷刺「鬼才信」、「故意做高民調怕被棄保」、「穩了！阿中支持者可以回家了」、「看到這數據，還有人會再信民調嗎」、「這才是正常民『調』」、「沒有99%，我可是不信的唷」、「這份感覺是讓棄陳不會發生放出來的」、「反映出綠營真的在怕棄陳保黃了」、「有闖紅燈有差!see!民調都彎道超車了」。