德國政府在周三批准了一項計畫，將在未來3年投資63億歐元，加速在全國範圍內增加電動車(EV)充電站數量。

該計畫設定了充電站數量增加14倍的前景，將從現在的7萬座，到2030年增加到100萬座，並將著重於地方小城市的加強建設，這些城市目前對於充電設施仍供應不足。

政府也計畫到2030年讓路上跑的電動車數量達到1500萬輛，而目前的數量為150萬輛。

交通部長Volker Wissing說：「我們的目標是，加快充電基礎設施的擴展，簡化充電程序，從而讓人們更願意轉換電動車」。

在內閣批准該計畫之後，部長對媒體表示，預計德國電動車市場將呈現指數型成長，政府也希望讓買家更願意從燃油車轉換到電動車。

但是由於俄羅斯入侵烏克蘭，德國電價不斷飆升。

為解決此一問題，德國政府計畫限制電價的上限。Wissing說，能源危機不該破壞長期的氣候目標。

該電動車計畫引發產業協會的不同反應。德國汽車工業協會(VDA)表示，這是一個重要步驟，而現在的關鍵是加快這些提案的執行速度。德國能源與水資源協會(BDEW)表示，這些提議將導致更多的規劃和政府控制，稱將引來代價高昂的粉飾門面行為。