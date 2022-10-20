中共總書記習近平上任十年以來，中國開展「大國外交」取得哪些重要進展？中國外交部副部長馬朝旭總結了5點成就，其中之一是：連續拿下台灣當局9個「邦交國」，國際社會堅持一個中國的格局更加鞏固。

中共二十大今天（20日）上午舉行第四場記者招待會，邀請中央對外聯絡部副部長沈蓓莉，外交部黨委委員、副部長馬朝旭圍繞「習近平外交思想指引中國特色大國外交開拓前行」主題與記者交流。

馬朝旭表示，新時代十年，以總書記習近平為核心的黨中央領導中國特色大國外交開拓進取，攻堅克難，取得全方位、開創性歷史成就。他總結出5點成績：

首先，中共黨對對外工作的集中統一領導全面加強。中共黨中央就對外工作加強頂層設計和戰略謀劃，黨總攬全局、協調各方的對外工作大協同局面不斷鞏固，對外工作體制機制更加完善。

第二，全方位、多層次、立體化的外交佈局日益完善。新時代十年，中國建交國總數從172個增加到181個，同世界各國和地區組織建立夥伴關係的數量從41對增加到113對。推動中俄建立新時代全面戰略協作夥伴關係。提出中美關係應秉持相互尊重、和平共處、合作共贏三原則的正確方向。倡導中歐構建和平、增長、改革、文明四大夥伴關係。尤其是周邊戰略依託更加鞏固，同廣大發展中國家的團結合作更加密切。

第三，國家主權、安全、發展利益得到有力維護。面對外部遏制打壓和無理干涉，中國開展了針鋒相對、堅定有力的鬥爭，連續拿下台灣當局9個「邦交國」，國際社會堅持一個中國的格局更加鞏固。有力阻遏外部勢力干預香港事務。連續挫敗反華勢力對中國進行攻擊抹黑，捍衛了國家利益和民族尊嚴。

第四，中國國際影響力、感召力、塑造力顯著提升。中國以前所未有的廣度、深度、力度參與全球治理，成為維護多邊主義的中流砥柱。一場場主場外交精彩紛呈，一個個中國方案備受矚目，中國負責任大國形象更加深入人心。

第五，服務國家經濟社會發展更加有力有效。中國和26個國家和地區簽署了19個自貿協定，推動《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)生效實施。共建「一帶一路」吸引149個國家和32個國際組織積極參與，中老鐵路、雅萬高鐵等一大批標誌性項目紮實推進。守好新冠疫情「外防輸入」國門關。為20多個省區市舉行全球推介活動。始終做海外中國同胞利益的全天候守護者。

馬朝旭表示，習近平外交思想引領中國開闢了一條中國特色大國外交新路，中共黨的領導是中國外交的根基靈魂，人民至上是中國外交的力量源泉，獨立自主是中國外交的優良傳統，胸懷天下是中國外交的初心所繫，公平正義是中國外交的執著堅守，敢於鬥爭是中國外交的精神品格。