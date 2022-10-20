台北市19日晚間驚傳槍擊案，萬國幫老大「阿國」邱國隆連開數槍導致4人中槍送醫，隨後飲彈自轟頭部，還連開兩槍自盡，對此，法醫高大成指出，選擇自殺與黑道文化有關，殺了老大怕被抓去關，又怕關出來遭報復；至於為何自戕要連開兩槍，他推測，邱國隆可能是使用半自動連發手槍，一緊張扣住就連發了。

高大成指出，這些流氓，性情較激烈，黑道恩怨就是這樣，除非沒有人知道是誰幹的，就不會自殺，但現在大家都知道他要把老大射死，被抓去關，可能在裏頭不好過，關出來更嚴重，畢竟黑道有黑道的文化。

他猜測凶嫌邱國隆是想要玉石俱焚，當把老大幹掉後，回到現實他才想到「完了，搞這麼大條要如何收拾」關進去也慘、出來也慘，乾脆死一死，才會最後自戕。

由於目前流出的影片，邱國隆飲彈自殺時疑似連續扣板機二槍，對此，高大成分析，他應是使用半自動連發手槍，有一些手槍只要扣壓著就會連發，只要驗屍看到傷口在頭部，比對彈道就可確定。

至於其犯案動機是否為仇殺，高大成表示：很難說，必須再追查，仇殺、情殺以及財務糾紛都有可能。

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