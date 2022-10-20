尼莎颱風加東北季風，為北台灣帶來致災降雨，300多人一度受困宜蘭山區，北市堤外、汐止等地甚至難得一見淹水。北部水庫趁機進補，唯獨南部「一滴雨也沒有」，汛期即將結束前，曾文水庫蓄水率已跌破44%。

北部、中部幾座主要水庫如石門、翡翠、寶山二、德基、日月潭等，受惠尼莎帶來的「共伴效應」，吃得飽飽的。截至今午（下同）的有效蓄水率，都超過91%，大部分逾99%。但離颱風中心比較近的南部，卻沒享受到滋潤，曾文水庫、烏山頭水庫的集水區，17日降雨只有2毫米。

根據觀測，曾文水庫的蓄水率已降至43.3%，續創今年下半年以來新低。南水局評估產業及民生用水暫時無虞，至少供應到年底不成問題；但面對即將來臨的枯水季，台南水情燈號已從藍燈轉為「提醒」的綠燈。

曾文、南化等水庫集水區，今年6至10月的累積降雨量僅歷年同期5成，因此南水局早在8月就未雨綢繆、啟動整備。另高屏溪水量充沛，南水局也決定優先調度川流水，希望保留水庫水，順利度過接下來的旱季。