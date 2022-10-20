九合一選舉將至，花蓮行賄案件頻傳，卓溪鄉張姓鄉民代表候選人在選前以2000元的對價，向選民請求支持，經檢警調傳喚張及可疑受賄民眾共5人到案說明，查扣不法所得，認為張涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》，由於事證已逐步釐清，諭知限制住居候傳，不過連同本案，花蓮目前已查獲5起賄選案。

檢方表示，張姓鄉代候選人涉嫌在登記參選前、後，親自以每票現金2000元的對價，分別向該選區具投票權的選民交付賄賂，請求投票及對外拉票支持他，而涉犯投票行賄罪嫌。

經檢警調多日蒐證，昨由檢察官尤開民指揮玉里警分局等單位持搜索票，前往張姓鄉代候選人住處等4個地點執行搜索，並通知張及可疑受賄民眾等5人到案說明及查扣現金不法所得。

檢方訊問認為張姓鄉代候選人涉嫌違反《選罷法》第99條第1項行求、期約及交付賄賂犯，且罪嫌疑重大，不過因事證已逐步釐清，尚無羈押必要，諭知限制住居候傳。

花蓮迄今已查獲5起賄選案，第1起是鳳林鎮許姓里長參選人涉嫌在網路社群上，表明為里民免費洗車，用勞務方式換取選民支持，涉嫌賄選遭檢方傳訊調查，上月20日以3萬元交保，經檢方偵查終結，本月7日遭起訴。

第2起是鳳林鎮詹姓鎮民代表參選人，涉嫌以西瓜、現金2000元行賄，檢方帶回詹嫌、鍾姓椿腳、可疑受賄選民共20人到案，鍾以10萬元交保，詹聲押後法官諭知30萬元交保。

第3起則是花蓮秀林鄉和平村王姓女村長參選人，透過樁腳以每票2000元換取選民投票支持，檢調查扣涉以買票的現金共38.1萬元後，王及2名樁腳本月初聲押獲准，不過檢方18日擴大追查，查獲另名江姓樁腳亦協助該村長買票賄選，且犯罪嫌疑重大，連同另外3人遭羈押禁見。

第4起則為某山地偏鄉鄉長的江姓司機疑自掏腰包贈送選民2000元紅包，請求投票支持鄉長連任，檢方訊後認為江犯罪嫌疑重大，聲請羈押禁見獲准。

九合一選舉花蓮縣卓溪鄉鄉民代表候選人買票