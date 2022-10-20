灰色外帶盒，透過簡單的英文字母排列，簡約設計充滿儀式感。(BunBun棒棒提供)

台中儀式感網紅熱狗堡「BunBun棒棒」插旗台北中山區。(BunBun棒棒提供)

「創盛號」新推出的比臉大「菠蘿羅宋」，結合菠蘿的酥香與羅宋的鬆軟，一款羅宋就能品嚐兩種麵包的口感。(創盛號提供)

浮誇美食當道。台中網美級熱狗堡首度北上插旗台北中山區，從包裝到用料都見巧思，像是以麻辣鍋為核心發想的「油條麻辣豬」，要價160元，網友趣稱「有種在吃麻辣鍋的錯覺。」而以羅宋麵包聞名的「創盛號」，最新力作是號稱「王者之最」的「菠蘿羅宋」，一個麵包比臉還大。

「BunBun棒棒」棒棒」第一個Bun指奶油麵包香煎過後的酥脆外皮滋味很棒，第二個Bun則是麵包夾入各式意想不到的餡料，讓風味提升變更棒。

「BunBun棒棒」2016年在台中發跡，以有著濃厚儀式感開盒方式著稱，充滿創意的用料和包裝引起不少網民關注。色調沈穩的灰色外盒，加上英文字母排列，簡約設計讓人誤以為是香氛的包裝。「辣肉醬德腸」德腸脆口多汁，香麻帶勁，喜歡重口味的人不能錯過。另一款以麻辣鍋為核心發想的「油條麻辣豬」，吃得到麻辣豬肉和香菜，最後再夾入整根老油條增加口感，讓人有種在吃麻辣鍋的錯覺。店面設計宛如咖啡廳，吸引不少民眾拍照打卡。

「創盛號」新推出的「菠蘿羅宋」，結合菠蘿的酥香與羅宋的鬆軟，一款羅宋就能品嚐兩種麵包的口感。比臉大的羅宋麵包原價119元，10月31日前，嚐鮮優惠價99元。