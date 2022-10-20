民進黨基隆市長候選人蔡適應20日上午發布針對通勤族的交通政見，誓言讓通勤族省荷包、省時間、省麻煩。（張志康攝）

民進黨基隆市長候選人蔡適應20日上午召開記者會，發表他針對通勤族的交通改善政見，他強調，這個方案能夠協助基隆通勤族「省荷包、省時間、省麻煩」，讓民眾的通勤之路更順遂。

蔡適應指出，為解決基隆通勤族民眾的困境，他又將這個政策分為短、中、長期不同的計畫推動。在短期方案方面，預計在1至2年內完成；蔡適應指出他將提升基隆市公車量能，包括加速基隆市公車的汰換，以及公車司機的增補計畫。初步將以汰換15輛公車、補足25位司機為目標。

其次，他指出基隆R路線公車承擔了民眾與捷運、鐵路接駁的重任，因此對民眾來說非常重要。他預計將把R路線公車收回由市府經營，解決拖班的問題。再者，他也將推動持台鐵月票可以免費搭乘公車，藉以鼓勵民眾使用，將可以讓民眾每月節省500至600元的交通費。

至於在中期計畫方面，蔡適應表示他將持續推動基北通勤月票方案，其次則是增闢國道快捷公車，並開闢市內的跨區路線公車。而長期計畫，則是包括國道汐止到大華交流道間的拓寬，並增闢七堵匝道，以及開放路權，鼓勵雙北聯營公車將路線延伸至基隆。並全力推動基隆捷運。

他強調，目前基隆市的國道快捷公車獲得許多市民的好評，他將持續推動，而開放路權予雙北聯營公車，將可以更有效讓基隆市民的生活圈與雙北市連結，也有助於民眾通勤及生活日常的移動所需。

蔡適應指出，透過計畫的逐步推動，將可有效解決基隆市內通勤民眾通勤時間長、費用高及轉乘麻煩的問題。他認為，希望更多的民眾在看到他對於通勤族交通的擘畫，能夠更願意留在基隆，並認為基隆是個適合居住的城市。