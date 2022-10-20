高空噴桿除蜂設備使用材料有長伸縮鋁桿、繩、噴罐架、電烙鐵、燕尾夾。（新北市動保處提供）

殺蟲劑按鈕邊電烙鐵打2個洞後裝上燕尾夾金屬並綁上一條拉繩，噴罐架固定於伸縮桿前端，桿子前端可綁上一刀片剔除蜂窩用。（新北市動保處提供）

秋天是虎頭蜂出沒高峰期，而蜂窩多位處高處，摘除蜂窩存在風險，日前新北市瑞芳區才發生捕蜂人遭蜂螫不幸身亡事件。瑞芳動物之家駐區獸醫王嚴緖自製殺蟲劑高空噴桿除蜂設備，減少捕蜂人員攀爬高處頻率，降低可能的摘除風險，讓動物之家捕蜂人員更安全地執行任務，提供民眾更迅速更有效率摘除蜂窩服務。

王嚴緖表示，從2017年開始執行摘蜂窩業務，已累積將近5年的經驗，曾遇過3、4層樓高架梯攀爬也無法觸及蜂窩的窘境，在摘除過程中也須考量周遭民眾經過的因素，另外架設樓梯攀爬樹上時，地面若不平坦，人員還會有高空墜落風險，此外捕蜂裝本身屬較密閉，穿太久會發生中暑，在綜多不便因素下，製作出高空捕蜂噴桿。長桿前端裝置刀片與殺蟲劑，人員只需在地面拉動繩索噴出殺蟲劑後，再以桿前刀片剔除蜂窩，就能達成摘除蜂窩任務，完全不須登上高處直接觸碰蜂窩，也不會有高空墜落地面危險產生。

瑞芳區龍山里長陳志強表示，龍山里已通報瑞芳動物之家摘除位處較低的多顆蜂窩，最近里內又出現虎頭蜂窩位於較高的樹上，約略3、4層樓高，瑞芳動物之家製作殺蟲劑高空噴桿除蜂設備，可更有效率地將高空蜂窩摘除，消除民眾恐蜂疑慮，對於除蜂人員不須攀爬高處即可將蜂窩剃除掉也提供了一項安全工作的保障，此高空除蜂窩噴桿是值得推廣。

新北市動保處表示，民眾住家周圍若發現蜂窩，切勿自行摘除，避免遭受蜂螫而受傷，可通報1999、或致電動保處2959-6353派員協助摘除，動保處在設備、器材及專業人力皆有備齊，通報後會派員前往處理，協助民眾解除虎頭蜂螫危機。