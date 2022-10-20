連續6季至少打進美聯冠軍賽的太空人，今日在主場面對美聯東區霸主洋基，推出39歲王牌投手韋藍德(Justin Verlander)扛起先發重任，主投6局只失1分並送出多達11次三振，而太空人打線也沒閒著，對洋基牛棚敲出3轟拉開比數，終場太空人以4比2拔得系列賽頭籌。

自2017年球季以來，這是太空人第3次與洋基在季後賽碰頭，前2次皆由太空人帶走系列賽勝利，儼然成為洋基重奪世界大賽冠軍的最大剋星。首戰太空人由本季賽揚獎強力人選韋藍德先發登板，揮別前一戰遭水手打爆的陰霾，韋藍德面對洋基打線順風順水，只被敲出3支安打包含貝德(Harrison Bader)的陽春彈失1分，狂飆了11次三振，也是韋藍德季後賽生涯第8次繳出單場雙位數三振。

2局下馬多納多(Martin Maldonado)敲出帶有1分打點二壘安打追平比分，2隊一路僵持到了5局下，太空人有著1人出局滿壘的大好得分機會，不過緊急換上來救火的施密特(Clarke Schmidt)以雙殺打讓太空人無功而返。

Jeremy Peña with a BLAST to put the Astros up 4-1 💣 pic.twitter.com/C3y93Eb8ji — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) October 20, 2022

洋基決定讓成功化解危機的施密特在下一局續投，不過卻遭到葛瑞奧(Yuli Gurriel)、麥柯密克(Chas McCormick)砲擊失掉2分，7局下潘尼亞(Jeremy Pena)再補上陽春彈，比數已經拉開到3分差距，洋基8局上由雷佐(Anthony Rizzo)開轟打下單場第2分，隨後更是靠著安打及保送攻占得點圈，此時太空人提前換上終結者普瑞斯利(Ryan Pressly)登板，成功三振卡本特(Matt Carpenter)結束半局。最終太空人靠著進入賽揚狀態的韋藍德及從洋基牛棚手中敲下的3轟，以4比2搶下美聯冠軍賽首勝。