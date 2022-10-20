近來新冠肺炎疫情一波接一波，將過43歲生日的「本土劇女神」韓瑜在IG消失一周後，昨(19日)也自曝確診，她已打過三劑疫苗，但病情仍不如他人所說的輕微，她除了發高燒3、4天外，還瘋狂咳嗽、胸悶，甚至有體力嚴重下滑的後遺症，令她掩面疾呼大家：「不要低估病毒，有被嚇到」。

曾獲得2021年台劇女神排行榜第一名的韓瑜擁有一雙甜美靈巧大眼，還有凍齡的外型，今年3月拍完八點檔後她就宣布要暫時休息，3個月後才復工，7月她出席戲劇《仙女姐姐來我家》發布會，韓瑜透露私下笑點低，常在片場被小她15歲的吳念軒逗到噴笑，媒體問她是否有可能發展姐弟戀？韓瑜則急忙說：「不行啦，他都可以當我兒子了。」

戲中韓瑜跟李至正飾演離婚的律師夫妻，兩人婚變後仍諜對諜，她常偷看李至正的IG監控對方的近況，又問她戲外是否會關心前任？韓瑜直言真實生活的她對前任沒興趣，「沒交集後，也不是冷血，但就是切乾淨，結束就是結束了」，連前任有什麼新聞也不關心，更透露目前沒有任何前任有她的電話號碼，「因為我會一直換電話，而且我都是不接電話的！」

昨韓瑜自曝不幸確診，發燒發到39.9度三、四天，幸好腦子沒燒壞，還胸悶、胸痛、咳嗽多日，康復解封回來工作後仍覺得體力嚴重下滑，希望大家還是別低估病毒，「等戲殺青，我真的要好好養身體了……有被嚇到」，網友也回應：「可以喝羊奶，杏仁粉，川貝枇杷膏。多喝溫熱開水。多到浴室蒸水蒸氣化痰。不要喝冰水飲料」、「我都轉陰四個月了，別的症狀早就沒有了，但體力還是沒恢復之前的狀態，這個病毒蠻離譜的」、「心疼小瑜姐不要太累耶，保重啊」。