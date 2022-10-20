G20二十國集團領導人第17次峰會將於今年11月15日至16日在印尼峇里島舉行。中國國家主席習近平是否親自出席，中國外交部副部長馬朝旭今天在中共二十大記者會上仍未鬆口，只表示關於中方領導人與會的消息，中方將適時發佈。

中共二十大今天上午舉行第四場記者招待會，邀請中央對外聯絡部副部長沈蓓莉，外交部黨委委員、副部長馬朝旭圍繞「習近平外交思想指引中國特色大國外交開拓前行」主題與記者交流。

馬朝旭表示，G20二十國集團是國際經濟合作主要論壇。中方作為二十國集團重要成員，始終積極參與國際經濟合作和全球經濟治理，與各方共同推動世界經濟強勁、可持續、平衡和包容增長。

馬朝旭表示，中方積極支持印尼作為二十國集團主席國工作，支持峇里島峰會確定的「共同復甦，強勁復甦」主題，中方期待峰會在加強抗擊疫情國際合作、促進世界經濟復甦、維護全球糧食能源安全等方面發揮積極建設性作用。