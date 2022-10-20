應曉薇臉書的公益活動貼文遭陳姓男子留下骯髒留言。（台北市議員應曉薇提供／張芷瑜台北傳真）

陳男犯後稱不滿應曉薇老是批評陳時中，所以怒罵應曉薇。（台北市議員應曉薇提供／張芷瑜台北傳真）

今年五月時疫情再起，和平醫院轉為新冠專責醫院，台北市議員應曉薇挺醫護協助整月幫醫護人員送餐，應曉薇指出，5月25日在臉書發布暖心送餐到和平醫院第十天訊息，竟遭陳姓男子留言「X你老XXX渣膜」，經她提出妨礙名譽告訴，陳男已罪證確鑿遭起訴。

應曉薇表示，陳男犯後稱不滿應曉薇老是批評陳時中，所以怒罵應曉薇，她身為萬華在地議員，質疑萬華疫情嚴重陳時中竟然還甩鍋萬華，又不願意澄清萬華「不是疫情破口」還萬華公道，該名男子卻在她的臉書的公益活動貼文中留下骯髒留言，等同侮辱和平醫院全體醫護人員。

應曉薇指出，霸凌事件時有所聞，對被害人造成的心理陰影經常延續數10年，例如校園霸凌即使成年以後，孩童仍然還有幼年創傷導致的問題，她雖然身為公眾人物歷經百戰，面對這樣的網路霸凌，仍感到傷心、恐懼、憤怒，難以想像如果我們的社會不正視網路霸凌，幼童、學生、任何自然人該如何自處。

應曉薇也說，今天陳先生在網路上恣意霸凌她，以為躲在鍵盤後面就找不出是誰，幸而警方明察秋毫，揪出真正犯罪者，檢察官並加以起訴，導正社會風氣。

應曉薇呼籲，「如果你被霸凌，散播假消息、不要恐懼、悲傷，勇敢告發，莫讓網路霸凌者逍遙法外。」更希望法官不要縱放這類犯罪者，姑息足以養奸，一定要讓他們受到法律的制裁，以端正社會風氣，也呼籲立法機關儘速修法，只有嚴刑峻法才能驅惡迎善讓社會祥和，最後她也衷心期盼霸凌可以遠離我們社會。