知名網紅米砂（Misa），跨界AV界擔任監製拍攝《鮑魚遊戲》紅到海外，製造不少熱門話題的她，人氣逐漸攀升，YouTube頻道就有94萬粉絲訂閱，近期更籌辦成人動漫展，引起粉絲高度關注，不過還沒舉辦就傳出賣票出狀況，對此，她不僅親上火線道歉，更允諾希望能將活動長久辦下去。

米砂在instagram表示很多人抗議舉辦成人動漫展，會助長外界對動漫負面看法，主要是認為動漫不該跟情色畫上等號，但她指出色情動漫文化一直存在，至少自己在小學時就開始看同人A漫，由此看出色情本來就包括在動漫類別內，接著指出最該控管的是不該讓所有年齡層都能參加展示18禁出版品的活動，坦言：「目前很遺憾很多活動都沒有做好確實管制」。

米砂指出很多人抗議舉辦成人動漫展會助長負面看法。 (misa72600 IG)

米砂指出台灣有限制年齡的活動辦得很少，導致從事情色創作的人只能在全年齡活動販賣作品。(misa72600 IG)

米砂指出台灣有限制年齡的活動辦得很少，導致從事情色創作的人沒得選擇，只能在全年齡活動販賣自己作品，造成媒體每次都報導「動漫展出現色情刊物」，但這也促成自己辦成人動漫展的初衷，既然沒有人想要辦，就自己砸錢來辦，並且只允許成年人入展，讓喜歡情色動漫的人有發洩窗口，至少參加的都是身心健全的成人，不用擔憂家長抗議。

米砂表示該展只允許成年人入展，讓喜歡情色動漫的人有發洩窗口。(misa72600 IG)

米砂沒料到4000張網路票瞬間賣完，隨後親上火上道歉，坦言是自己疏失。(misa72600 IG)

對於自己首次籌辦成人動漫展，米砂坦言擔憂狀況比較多，因此決定不賣現場票，但沒料到4000張網路票瞬間賣完，讓她親上火上道歉，坦言是自己疏失，倘若當天活動有做不好的地方，希望所有人能包涵，自己也一定會扛下所有責任，接著允諾會把活動做到最好，即便虧錢也盼望能長久辦下去。