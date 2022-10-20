藥華藥(6446)資51億元興建竹北廠，今(20)日舉行動土典禮，今年第4季開工動土，預計2025年首季工程完工後，將進行試量產、製程確效、完成FDA查廠等程序，2026年度可望正式量產銷售，屆時產值將上看400億元。

藥華藥董事長詹青柳表示，旗下治療真性紅血球增多症(PV) 新藥P1101，在2019年取得首張藥證之後，接著陸續獲台灣、瑞士、以色列、韓國及美國等各國的藥證，未來將持續搶攻日本與中國市場，為了保證產品供應沒有問題，需求多點齊發，必須提早佈局，所以籌劃在新竹建廠。

藥華藥甫完成現金增資1.67萬張，每股408元，共募集逾68億元，其中，51億元用於興建竹北廠。被問及藝人張鈞甯是否有參加這回的現增，執行長林國鐘僅低調回應，原股東都有參加這回的現增案。

藥華藥美洲總裁Meredith Manning女士則說，春夏旅遊旺季已經結束，秋季來臨不少病人將會回歸正常的看診，預期2022年的Q4應該可以達到預期的目標，使用人數將會增加，覆蓋率也將有出色的表現。另外，2022年Q3~Q4有很多重要的醫學會議將會舉行，此時，發布期刊對公司也會有所助益。

藥華藥竹北廠位於新竹生醫園區，興建工程包含地下2層及地上8層建物，佔地逾5萬平方公尺，未來負責藥華藥旗下長效型干擾素Ropeginterferon alfa-2b (簡稱Ropeg, 即P1101)生物製程，並藉地利之便深化與臺大醫院合作，發展中長期的細胞療法。動土典禮現場逾200人與會，冠蓋雲集，包含藥華藥美國子公司高階主管亦受邀特地來台共襄盛會，場面熱鬧。