工作在人的一生中佔據很大一部分，所以也有人會說，「好的工作帶你上天堂」，那麼什麼樣的工作才算是好工作呢？近日就有網友發文提問，「好奇大家覺得怎樣的工作適合做一輩子呢？」，她認為一份好工作必須具備以下特質：主管明事理好溝通、有明確的獎懲制度、同事相處友善以及薪資必須符合勞基法。貼文一出，立刻引發網上熱議。

原PO想知道什麼工作算好工作。（圖／翻攝自Dcard）

日前一名網友以「什麼樣的工作會讓你決定做一輩子？」為題，在大學生論壇《Dcard》中發文詢問，表示自己目前28歲，換過3份工作，第一份因為公司規模太小，覺得沒有成長機會，所以決定離職；第二份雖然選了具千人規模的大公司，但離家遠規定又死板，因此選擇離開；第三份，也就是現任工作，工作內容和當初說好的不同，同事之間氣氛也不好，愛打小報告，所以決定只待到年後。

因此在經歷過3份工作後，原PO很好奇怎樣的工作對大家來說算是好工作，「好奇大家覺得怎樣的工作適合做一輩子呢？ 或是覺得可以做一輩子的工作必備怎樣的條件呢？ 薪資？福利？環境？ 還是同事間相處起來像朋友、家人？」

網友們也提出自己的想法。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，引來不少社畜留言分享自身想法，「個人認為沒有一個工作可以做一輩子耶…有時候人一換，工作的氛圍就不一樣了」、「想換的不是工作，是同事」、「5.隨能力、經歷調薪」、「錢多事少離家近，公司主管、同事人都很nice，還有同事有很多正妹就會想待」、「大部份工作這4項條件能符合2件就不錯了」、「錢多，成就感，工作氣氛佳」、「事少錢多離家近的工作」。