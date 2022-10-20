人們在一生中會認識許多人，或許成為朋友，又或許成為情人，可能哪天你討厭的人必須和你工同完成某件事，但緣分就是如此。一名男網友透露，過去和初戀分手後和朋友一同到酒吧喝酒，當時認識一名年紀大約50歲的阿姨，兩人關係漸漸緊密而成為床友，半年後此關係結束，男子交了新女友，不料，日前到對方家見家長時，竟發現女友媽媽就是當年的那位阿姨，令他相當不知所措。

一名男網友表示女友媽媽竟是過去床友。（圖／翻攝自Dcard）

一名男網友在「Dcard」上發文表示，自己曾因過去戀愛經驗大受打擊，當時心態就只是想被疼愛，因緣際會下認識一位對她非常好的阿姨，之後成為床友，半年後兩人和平的結束關係，原PO也交了新女友，日前和對方家長見面時，到了餐廳門口，原PO突然收到一則訊息寫到「是你吧？等下我們不認識」，這時他才驚覺女友媽媽就是先前那位阿姨，所幸之後此事沒有被揭穿，也讓他放下心中的大石頭。

床友竟成準岳母。（示意圖／翻攝自Shutterstock）

此貼文發出後，許多網友紛紛上前留言：「這壓力真的太大了」、「真假不論，乍看還真以為是創作文」、「世界真小」、「阿姨人太好」，原PO透露，雖然知道貼文曝光後可能會遭受許多負面評論，但我們對彼此都很坦白，若不是自願也不會逼迫對方說出，目前雙方家人相處融洽，也已敲定好結婚日期，真是不幸中的大幸。