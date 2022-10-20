台北市萬華區19日晚間發生重大槍擊案，萬國幫大哥級角頭邱國隆（綽號阿國）接連於萬華區開槍打傷同幫洪姓大哥及小弟後，又挾持副幫主許文旭妻小等4名人質，事後舉槍自戕，釀成1死4傷。邱男在今年2月才在臉書緬懷亡母，並將母親給的「破碎紅包袋」帶在身上，「感覺就像媽媽還在我身邊」，豈料竟會以最激烈方式走上絕路。

邱男將母親給的「破碎紅包袋」帶在身上，「感覺就像媽媽還在我身邊」，豈料竟會以最激烈方式走上絕路。（翻攝當事人臉書）

回顧此案，萬國幫角頭邱國隆19日晚間7時26分許先前往萬華區漢口街一處商業大樓7樓，朝萬國幫洪姓角頭「阿弟仔」與另一名男子開槍，造成洪姓角頭背部、右手與雙腿中彈，共9處槍傷，另一男則為腹部與四肢中槍，身上有5處槍傷。

接著邱男隨即前往青山宮找同為萬國幫副幫主許文旭「細漢芋粿」，對其連開3槍，隨後跑到許男經營的飲料店，挾持許男的妻兒、堂姊、員工等4人作為人質，警匪雙方對峙許久後，邱男自知難逃法網，於晚間9時許舉槍自戕，整起事件一共釀成4人受傷、1人死亡，警方目前朝萬國幫內鬨方向偵辦。

邱男今年2月才在臉書貼文緬懷亡母。（翻攝當事人臉書）

邱男今年2月才在臉書貼文緬懷亡母，「媽媽七年前過年，最後一次給我的紅包袋，七年來每次過年時間，我都會帶這已經破碎的紅包在身上，這感覺就像媽媽還在我身邊，好幸福的感覺，因為紅包袋裡包含了無限祝福及期待，我會永遠保存這充滿祝福及感恩的紅包袋，直到我老了」。

看似孝順的邱男昨日晚間卻在臉書留下249字訣別文，「以後要好好的做人，不要像爸爸一樣子！」，並在留言處提及自己近1年多來被兄弟欺負、步步進逼，「這一年多來他們動用，警察機關，不然就是用兄弟壓迫！我想要委屈求全，他們還是不放過我 ！」，看似有說不盡的冤屈，竟會以最激烈方式走上絕路。