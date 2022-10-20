據民眾表示，肇事車輛有可能是車速過快駕駛來不及反應，加上天色昏暗看不清路況而撞到圓環才發生車禍(圖／金門縣警局提供)

飆太快反應不及？無牌車自撞金門小徑圓環後肇逃 (警方提供)

金門小徑圓環今(20)日凌晨5時44分許發生一起車禍意外，一部黑色奧迪自小客車，由金湖鎮伯玉路往太武山方向行駛，行經小徑圓環路口時，因不明原因擦撞圓環中央路沿緣石後，自撞路旁護沿。警方獲報趕抵現場發現該自小客車並未懸掛車牌，且駕駛消失無蹤，疑似肇事逃逸，警方目前正積極聯繫車主到案說明中。

由於車禍發生於清晨，來往車輛並不多，但據附近村莊早起運動民眾表示，車禍發生前就聽到車輛呼嘯而過的聲音，有可能是車速過快駕駛來不及反應，加上天色昏暗看不清路況而撞到圓環才發生車禍，但也有民眾表示可能是喝酒釀禍才會撞車後跑走，而且沒看到車牌也很可疑，一切有待警方調查後才能釐清真相。

金湖分局表示，車輛行經交岔路口及無號誌路口時，呼籲駕駛人應做好速度管理，除應放慢車速，並隨時做好讓車、減速之準備，以確保交通安全、順暢。

另警方也表示，汽車駕駛人駕駛車輛肇事，無人受傷或死亡未依規定處置，將可依照《道路交通管理處罰條例》第62條2項，裁處新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰。

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