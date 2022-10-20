IBM上季營收獲利表現均優於市場預期，並看好對IBM數位服務的強勁需求有助於緩解美元走強造成的衝擊，全年營收增長可望超越目標。

受此激勵，IBM周三盤後股價上漲3%，稍早前一度大漲6%。

該IT軟體和服務公司在拆離其傳統的IT管理基礎設施業務後，便將焦點轉向所謂的「混合雲」（hybrid cloud）事業，以固定匯率估算，其第三季所有事業群和地區均實現2位數增長。

Investing.com資深分析師Haris Anwar表示，在當前市場陷入動盪之際，IBM的股票證明是避風頭的好地方，這主要因為該公司成功分散營收來源。

IBM先前估計，按固定匯率計算，今年全年營收將實現5%左右的增長，現在該公司預估其全年營收成長力道將超越這個目標。

IBM第三季營收年增6%，為141.2億美元，優於分析師預估的135.1億美元。

第三季雲端事業營收年增11%，為52億美元。

經調整後每股盈餘為1.81美元，超出市場預期的1.77美元。

第三季匯損達到11億美元。

今年以來美元大漲超過17%，而IBM有一半以上的營收來自美國境外，因此將外匯影響的全年預測從6%提高到7%。

財務長James Kavanaugh表示，美洲的企業支出仍然強勁，但在西歐，受到宏觀經濟環境影響，IBM在當地的新訂單等關鍵領域有些轉弱。

Futurum Research分析師Daniel Newman表示，IBM的財報顯示，對於聚焦商務事業的科技公司而言，經濟衰退影響可能比較像是一種滯後的指標。