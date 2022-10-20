社會角落有許多需要幫助的弱勢族群，一名男網友表示，昨日中午買完便當，發現一名視障的阿嬤想要去50公尺外的超商，只見阿嬤在路邊向路過的人請求協助，都沒人理會，他立刻牽起阿嬤的手去超商，阿嬤不斷地向他道謝，令他有感而發將其PO上網，希望藉由發文可以讓更多的人幫助視障者。

原PO昨（19）日於臉書社團《爆廢公社公開版》指出，中午買好便當，走出店門發現門口站了一位視障的阿嬤正在對每個路過的人招手，但都沒有人理會，他不忍阿嬤在路邊吹冷風，上前詢問才知道阿嬤想要去附近的超商買東西。

原PO牽起阿嬤的手，帶她前往目的地，短短50公尺的路程，走了10分鐘，過程中他不斷告知阿嬤周邊環境，提醒她小心行走，抵達超商後阿嬤激動道謝說，「我在路邊喊了很多聲，都沒人願意幫忙。」

原PO感慨地說，視障人士常會擔心造成別人的困擾，遇到問題不敢大聲請求他人協助，「希望大家可以花點時間協助他們、了解他們的世界，也是種不一樣的體驗。」

貼文引發網友讚賞，「有你的關懷，讓社會更加的溫暖」、「有您的愛心讓世界更美麗了，日行善舉福延子孫」、「人間處處有溫情」、「太棒了！日行一善，功德無量」。留言中有網友問原PO視障嬤是不是在三重仁愛街，是的話，阿嬤下午大部分時間都待在超商附近，原PO則回應，是在龍門路麥當勞斜對面的燒臘店旁遇到的。