殺人動機曝光！不滿同幫大哥與松山角頭打壓 萬國槍手搭電梯尋仇

57歲萬國幫元老邱國隆，自認幫內大哥「阿弟仔」洪清正、松山角頭洪文賓，1年多來對他各種打壓及「沒相挺」，19日獲知阿弟仔及松山賓，都在漢口街「西門町觀光發展協會」辦公室，因此持槍上門尋仇，邱坐電梯尋仇的畫面20日曝光，他在逞凶後一派輕鬆，等電梯下樓時，還拿出手機滑了一下。

檢警調查，邱國隆多年累積的不滿，在19日一次爆發，他認為洪清正對他處處打壓、要他背黑鍋，洪文賓則是某次邱和萬國幫綽號「阿西」的成員衝突，洪文賓在場時出手制止，邱認為洪「不挺他」。

19日他獲知兩人都在協會，因此先坐計程車到漢口街大樓，接著搭電梯上門尋仇，看到2人就瘋狂開槍，其中洪文賓被打中腹部及四肢，傷勢最為嚴重，洪清正則是背部。

邱在逞凶後搭電梯下樓，期間還滑了一下手機，後來他打給另1個他覺得「不挺他」的下厝莊角頭許文旭，獲知他在青山宮後也跑去找他理論、開槍，所有的恩怨一次要算清。