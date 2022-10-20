新北市經發局29日將在板橋府中商圈舉辦「2022府中搞什麼鬼」活動，今舉辦記者會宣傳。（陳慰慈攝）

「2022府中搞什麼鬼」今年首度以「百鬼夜行，恐懼狂飆」為主題，推出免費卡丁車體驗活動，新北市長侯友宜試乘體驗。（陳慰慈攝）

11月1日就是萬聖節，新北市經發局29日將在板橋府中商圈舉辦「2022府中搞什麼鬼」，除變裝踩街遊行、不給糖就搗蛋等趣味活動外，今年首度以「百鬼夜行，恐懼狂飆」為主題，推出免費卡丁車體驗活動，繞行府中商圈全程約500公尺，21日中午12時開放報名，限額300名，駕駛須年滿12歲。

新北市長侯友宜今出席活動記者會表示，「府中搞什麼鬼」是一年一度萬聖節的大活動，深受孩子們喜愛，今年隨著府中商圈環境優化，將辦一場緊張刺激恐怖又溫馨的萬聖節派對，以「百鬼夜行、恐懼狂飆」為主題，讓民眾可以搭卡丁車逛猛鬼隧道，也可以看到百鬼衝出，噱頭十足，孩子們想要糖，有膽量就來，沒膽量就請父母陪伴，歡迎喜歡裝扮猛（萌）鬼的民眾前來府中商圈前來共襄盛舉。

侯友宜說，期待透過此活動，帶動更多人潮到府中商圈買東西，尤其疫情舒緩後，府中商圈配合府中商圈的營造計畫，開始採取品牌自營方式，販賣新北市的驕傲品牌，並協助店家導入行動支付，讓民眾付費更便利。

板橋區商圈景觀發展協會理事長劉朝翔表示，今年將串聯商圈內100家店家共同推出優惠活動，鼓勵大家前往府中商圈的店家進行消費，期盼透過舉辦萬聖節活動，為店家增加知名度，帶動消費商機。

經發局表示，府中萬聖節已邁入第12年，每年都吸引許多民眾參與，今年除了在活動上推陳出新，首度推出卡丁車體驗，屆時將封路繞行府中商圈，賽道途中還設有恐怖隧道，讓民眾能感受到萬聖節的恐懼氛圍。

除了每年的變裝踩街遊行外，29日晚上還有一場專業的「百鬼夜行」踩街活動，現場還有市集「恐懼販賣所」、不給糖就搗蛋「糖果！納命來」、DIY手作、哥哥姊姊帶動跳等多樣化活動，透過塑造氛圍以及各式活動，讓民眾感受最不一樣的2022府中搞什麼鬼，在府中暢遊一整天。

經發局補充說明，今年變裝比賽總獎金高達26萬元，開放報名時間至25日，歡迎有興趣的朋友踴躍報名。另外，卡丁車體驗活動、DIY手作活動將在21日中午12時開放報名。詳情可至「新北市政府經濟發展局網站」或「板橋府中商圈官方網站」（https：／／wefuzhong.com.tw／halloween-info.php）查詢。