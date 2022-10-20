為持續推進「以綠色半導體技術豐富人類生活」理念，記憶體製造商華邦電攜手台灣微軟、並透過台灣碩軟軟體顧問團隊，運用微軟雲服務與Power Platform，打造華邦電的「碳排資訊平台」，建立自動化碳排數據的整合能力。第一階段的工廠碳排已於9月底上線，預計明年底前完成四階段平台功能建置。

華邦電總經理陳沛銘表示，「碳排資訊平台」協助華邦電解決多數企業於減碳轉型上所遇到的痛點，如盤點歷史數據、監控動態報表外，並能依照未來產能成長變化模擬預測碳排放，以評估相關減量措施，為華邦電朝永續路徑邁進一大步。

台灣微軟總經理卞志祥指出，微軟長期致力永續行動，並已訂定2030年達成負碳排、零廢棄和水正循環等目標。在實踐過程中，微軟也深知，如何達到數據透明的有效碳排管理，是企業推動淨零永續的成功關鍵。微軟在成功協助華邦電有效管理碳足跡的同時，也將持續賦能企業，驅動以永續為核心的數位轉型，協助產業夥伴強化永續競爭力。

由於半導體的製程繁複而多元，若要針對每個製程環節的碳排數據加以整合，遇到的三大挑戰包括標準化、手動處理及視覺化管理。以一片記憶體晶圓從設計、製造到出貨為例，必須經過許多流程，不同機台與製程產生多少能耗及排放多少溫室氣體、所使用的電力其碳排量如何、甚至非製程相關的運輸、行政管理、消防等，都必須加以精算，困難度非常高。

為解決數據整合的挑戰，華邦電與微軟及碩軟三方合作，導入雲端科技及微軟 Power Platform，建立自動化數據收集能力，打造出符合華邦獨特需求的「碳排資訊平台」，並分「工廠排放量計算」、「供應鏈排放量計算」、「淨零路徑及減碳規劃」及「落實供應鏈的排放管理」等四階段導入，透過自動化、可視化及架構化等三大面向，解決其碳排管理的既有痛點。

其中第一階段已於今年9月底正式上線，主要針對工廠碳排進行自動化數據收集與管理，預計於2023年年底完成四階段的資料平台功能建置，希望藉此提升華邦電9成的員工協作效率、以節省資料管理時間，並透過大數據分析達成永續經營目標，引領台灣產業一同邁向綠色轉型。