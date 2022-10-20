打從兩年前全球疫情蔓延、帶動PC產業進入「躺著賺」的高峰之際，宏碁便更加積極推進旗下子公司IPO，及建置多重事業引擎的策略，繼今年底集團內共十家公司IPO的目標達陣後，明年並將展開猛虎計畫，進一步推動孫公司進入資本市場、壯大旗下老虎隊陣營，以強化宏碁集團整體營運韌性。

在全球PC產業反轉變「慘」業之際，宏碁旗下非PC暨示器事業的營收比重在今年前三季逐步拉升，至第三季時已占達整體的22.9％，多家上市櫃、興櫃及公發的子公司群，和正在孵化中的新事業也多見有雙位數到倍數年增的營收成長。

陳俊聖表示，在以「穩紮穩打」的步調維穩營運之際，該做的基本功、該得的獎、該推動的技術創新、該推動IPO的小虎隊，宏碁也一步步紮實的走。

目前集團中已成功進入資本市場的子公司，包括建碁、安碁資訊、智聯服務、展碁國際、宏碁資訊、宏碁智醫、海柏特、宏碁遊戲，和可望在年底前正式登錄興櫃的倚天酷碁等，在持續優化並擴大營運規模的同時，明年也將有「Level up」升級新目標。

陳俊聖預告，明年起將推動「子公司的子公司IPO」，轉動集團小金虎群的飛輪效應，讓老虎升級進化成為猛虎，他也透露，明年將不只一家猛虎出閘。

陳俊聖雖未點名將推動哪家孫公司IPO，不過攤開宏碁近年財報觀察，首先入列的第一選擇應是展碁國際持股達51％以上的子公司博瑞達集團。依年報顯示，博瑞達去年度合併營收突破52.999億元，營益率3.14％，稅後純益約1.44億元，稅後每股盈餘（EPS）高達28.58元，可說是展碁手上的小金雞。

在後續逐步推進如博瑞達等孫公司IPO之後，宏碁集團的金虎陣營也將突破10家、朝11、12家以上擴增。

另一方面，在母公司宏碁本身亦將有「新生意」加入，將於明年初的CES 2023正式宣布。

受PC產業走跌影響，宏碁第三季營收雖以季減、年減走勢暫蹲今年來的低點，不過在Chromebook領域仍續有好消息傳出。在持續聚焦教育標案及商用需求下，宏碁第三季在全球Chromebook市場以24％市占重返龍頭地位，並避開了消費端的殺價血戰，旗下新推出的環保系列Chromebook Vero新品更獲得2022 Good Design設計大獎的肯定，為宏碁注入強心針。