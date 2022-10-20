9月成熟市場製造業PMI驟降，新興市場製造業PMI也來到50榮枯值之下，就景氣初升段、擴張期、末升段、衰退期四個階段來看，目前全球市場正進入通膨、PMI降至50榮枯值之下的衰退初期，從景氣循環對應產業配置觀察，長照醫療REITs產業表現相對較佳，中長線投資價值浮現。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，進入10月後，美國企業開始公布第三季財報成果，預期REITs產業將有亮麗表現，當前美國整體REITs市價相對淨資產價值（NAV）折價接近20％，儼然成為價值投資焦點，在基本面推升下，第四季長照醫療產業可望優於大盤。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，REITs租金前景依然強勁，尤其醫療保健REITs平均股息收益率為7.2％，遠高於整體REITs平均的4.3％，第二季高齡住房入住率連續第五個季度增長至81.4％，成為2009年至2012年黃金成長時期後，最長連續增長時期。

這顯示通膨轉嫁能力佳，長期剛性需求並未改變，待市場不確定性淡化，可望吸引買盤進駐，建議趁勢逢低布局。