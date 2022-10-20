全球逾九成國家的今、明年經濟成長率預測近期皆受到下修，中華經濟研究院20日在《2022年第4季臺灣經濟預測》發布中，也下修2022年臺灣經濟成長率為3.28％，較上次（7月）預測值3.56％修正0.28個百分點。2023年經濟成長預測亦自上次的預估值3.41％，下修至2.81％。

中華經濟研究院長張傳章表示，即使GDP估值下修，台灣經濟成長率將連續四年，即自2019 年至2022 年都呈現突破3.00％以上，「是非常不容易的」。

中華經濟研究院經濟展望中心主任彭素玲表示，今年來經濟情勢是每況愈下，下半年來每個月景氣都一次比一次更糟糕，國際經濟組織或單位近期來一直在下修全球經濟成長預估，全球已逾九成國家的今、明年經濟成長率預測皆受到下修。

中經院估測的2022年台灣經濟成長率3.28％，低於中央銀行9月下旬估測的3.51％。彭素玲認為，相較於多數國際機構對台灣經濟的預估普遍低於3％，已經是對台灣的可能潛力比較清楚，尤其民間消費年增揮別過去2年的負成長，終於今年轉為正成長，年增率約為3.31％，對經濟成長是很重要的貢獻。

張傳章指出，全球經濟成長下行風險增加，主要國家及地區通膨走升、貨幣環境緊縮，國際經濟景氣走勢趨緩，導致國外淨需求、商品需求減降。因此，今年台灣經濟成長主要貢獻來源為內需，在3.28％的GDP年增率中，國內需求貢獻2.80個百分點，其中民間消費、固定資本形成分別貢獻1.48、1.40個百分點，為內需之主要支撐；國外淨需求的貢獻約0.48個百分點，今年的成長模式呈現「內溫外平」的情形。

在通膨部份，中經院指出，高通膨已是全球主要國家的普遍議題，烏俄戰爭導致能源、糧食價格劇烈起伏，雖然供應鏈瓶頸已有改善，但主要國家/地區的物價走勢仍持續維持於高檔。預估國內2022年WPI 年增率約12.79％，繼續突破兩位數字；CPI年增率約3.02％，較2021年的1.97％差距1.05個百分點。