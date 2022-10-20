今年初房市還炙手可熱，不過時序第四季十月，或許是受台股狂瀉影響，已開始吹涼風，最新市調統計結果顯示，北台灣都會區預售屋和新成屋市場，買氣節節下滑，銷售率已面臨5成保衛戰。

市場專家建議，若銷售率跌破5成，業者也需謹慎控制供給量，避免爆量使得市場平衡被打破；一旦水庫裡的水滿出來，在下游戲水的人只有逃跑一途了。

據住展雜誌統計，北台灣預售新屋市場今年來每月的近一年平均銷售率，在2月達到 61.33％最高點，之後便逐月下滑；至9月，近一年（2021年10月～2022年9月）平均銷售率來到約52.92％，為今年單月最低點，意味著新建案銷售速度正在趨緩當中。

住展雜誌研發長何世昌表示，Q2升息與本土疫情大爆發後，新建案市況直直落，市場專家紛紛預期，房價即將反轉下殺，但實際上，預售屋房價，依然持續上揚，原因與近一年銷售率仍在五成多空分水嶺之上有關。

何世昌分析，不過需注意的是，一旦銷售率跌破五成，價格下修的壓力就會浮現。

住展雜誌調查，今年預售屋市場平均銷售率，從3月開始下滑，4月下挫幅度加大，升息與本土疫情爆發為最主要的導火線，其次是俄烏戰爭引發台海危機聯想，導致資金出走、豪宅市場成交萎縮。升息打擊的是購屋信心，疫情爆發則影響民眾出門看屋意願、推遲購屋計畫。

何世昌表示，尤其以4月疫情失控衝擊最劇烈，近一年銷售率於當月重挫近3個百分點；當這三件事匯集在一起，新建案市況因而受拖累。

何世昌指出，北台灣新建案銷售率走勢，預期至11月都會逐漸下滑，倘若選後12月買氣未能回升，2023年Q1新建案近一年銷售率將會跌至50％多空分水嶺以下，則最快 Q2房價可能出現轉折。但如果選後銷售率上揚，則反轉下跌的空襲警報將暫時解除。