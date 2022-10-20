搶攻感恩節、聖誕節的聚餐商機，台北喜來登大飯店The Deli於10月28日至12月28日推出兩款適合五至六人享用的感恩節外帶禮籃，包含「香烤火雞繽紛共享組」以及「爐烤美國牛肉溫馨組」，搭配松露奶油玉米、龍蝦起司通心麵、栗子葡萄雞肝麵包餡、經典杏仁奶油國王派等豐富配餐，每組4,800元起，11月30日前預訂付清，享早鳥9折優惠，寒舍美饌卡85折優惠，需三天前預訂，不含提貨當天。

台北喜來登的火雞與爐烤牛肉禮籃皆附各項附餐及甜點，提供賓客一站式輕鬆外帶。「香烤火雞繽紛共享組」4,800元，特選重達5公斤的火雞，以迷迭香、百里香、匈牙利紅椒粉等香料調味，外皮再抹上奶油後烘烤直到外皮金黃酥脆，油香四溢。另附兩款主廚特製醬料「吉伯特黑胡椒醬」及「橙香蜂蜜蔓橘醬」，辛香濃郁的黑胡椒醬是以雞肝碎、季節蔬菜與粗黑胡椒等熬煮，微辣風味提升口感層次。蔓橘醬則是不同於傳統火雞搭配的蔓越莓醬，而是加以柑橘果肉、柳橙汁及蜂蜜一同熬煮，增添了誘人的果香，酸甜滋味清爽解膩。

「爐烤美國牛肉溫馨組」5,800元，將2公斤的美國安格斯肋眼牛抹上義大利香料、黃芥末、匈牙利紅椒粉等醃製入味，低溫烘烤兩小時將甜美肉汁鎖在牛肉中，再轉至高溫烤出焦香酥脆外層，內裡恰到好處的七分熟，完美的粉紅色軟嫩口感，佐搭馬德拉紅酒醬、辣根醬、黃芥末等三款醬汁。

禮籃內搭配栗子葡萄雞肝麵包餡、松露奶油玉米、龍蝦起司通心麵、煙燻鮭魚綜合時蔬沙拉、爐烤季節時蔬，以及經典杏仁奶油國王派。特別推薦「栗子葡萄雞肝麵包餡」，以奶油炒香洋蔥、培根、雞肝碎後，與麵包丁、軟糯栗子、西芹丁等一起混合成型後再入烤箱烘烤，豐富紮實的口感堆疊出冬日裡專屬的溫暖滋味。「爐烤美國牛肉溫馨組」則再加碼爐烤肉桂蘋果、布里歐麵包，共享派對聚餐的絕佳選擇。