最近有聲音擔心，中國和西方國家的分歧進一步擴大，會導致世界分裂成不同的陣營，危及國際秩序。中國外交部副部長馬朝旭今天在中共二十大記者會上，暗批美國與部分西方國家，陣營對抗只會把世界帶進死胡同。中共中央對外聯絡部副部長沈蓓莉表示，中共堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，反對冷戰思維，反對干涉別國內政，反對搞雙重標準。

中共二十大今天上午舉行第四場記者招待會，邀請中央對外聯絡部副部長沈蓓莉，外交部黨委委員、副部長馬朝旭圍繞「習近平外交思想指引中國特色大國外交開拓前行」主題與記者交流。

馬朝旭表示，中國外交政策的宗旨和目標非常明確，那就是維護世界和平，促進共同發展，推動構建人類命運共同體。當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。和平、發展、合作、共贏的歷史潮流不可阻擋，同時，人類社會面臨許多前所未有的挑戰。

馬朝旭以不點名的方式指責，世界上的確有一些勢力逆歷史潮流而動，抱著冷戰思維、零和博弈不放，熱衷於拼湊小圈子，打「新冷戰」，以意識形態畫線，挑動陣營對抗，大搞霸權霸道霸凌，這是對世界秩序的最大威脅。一個分裂的世界不符合任何人的利益，陣營對抗只會把世界帶進死胡同。

馬朝旭指出，構建人類命運共同體是世界各國人民前途所在。中國堅持對話協商，推動建設一個持久和平的世界；堅持共建共享，推動建設一個普遍安全的世界；堅持合作共贏，推動建設一個共同繁榮的世界；堅持交流互鑒，推動建設一個開放包容的世界；堅持綠色低碳，推動建設一個清潔美麗的世界。世界各國應該弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，尊重世界文明多樣性，共同應對各種全球性挑戰。

馬朝旭表示，中國堅持以實際行動推動構建人類命運共同體。在習近平總書記親自引領推動下，構建人類命運共同體從國別到地區、從雙邊到多邊，在各領域、各方向都取得了實質性進展。總書記提出共建「一帶一路」重大倡議，已經成為深受歡迎的國際公共產品和國際合作平台。總書記提出全球發展倡議和全球安全倡議，為維護世界和平，促進共同發展注入了新的動力。中國堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。

馬朝旭表示，新冠肺炎疫情全球大流行和烏克蘭危機，進一步彰顯出構建人類命運共同體理念的真理意義。中國將堅定站在歷史正確的一邊，站在人類文明進步的一邊，高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，在堅定維護世界和平與發展中謀求自身發展，又以自身發展更好維護世界和平與發展。

此外，中國共產黨堅持獨立自主、完全平等、互相尊重、互不干涉內部事務的黨際關係四項原則，同時也提出探索建立求同存異、相互尊重、互學互鑒的新型政黨關係。

沈蓓莉表示，「互不干涉內部事務」是各國政黨普遍共識和國際關係基本準則，是不同政黨保持自身獨立性的前提。政黨不分歷史長短、人數多少、力量強弱、執政與否，都應該平等相待、相互尊重。「互不干涉內部事務」也是人類政治文明多樣化發展的保障。

沈蓓莉表示，多樣性是世界的基本特徵，推動構建人類命運共同體，不是以一種制度代替另一種制度，不是以一種文明代替另一種文明。選擇何種政治制度、何種發展道路，是各國政黨、各國人民自己的事。

沈蓓莉引述習近平在中共二十大報告中指出，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，反對冷戰思維，反對干涉別國內政，反對搞雙重標準。中共不會對其他國家政黨的內部事務指手畫腳，不會「輸出」中國模式、要求別的國家和政黨「複製」中國的做法。同時，中國也堅決不接受那些居高臨下、頤指氣使的說教，決不照抄、照搬別國的政治制度。