BWF世界巡迴賽超級750系列丹麥羽球賽，20日進入16強賽，台灣共有7組人馬出賽，有女單戴資穎、許玟琪、白馭珀，男單周天成、王子維，男雙盧敬堯／楊博涵、李洋／盧震，小戴的比賽預計台北時間晚間7點10分左右，陪球迷一起吃晚餐。

經過兩天32強對壘，丹麥羽球公開賽16強產生，戴資穎首輪21比16、21比15擊退泰國布莎南（Busanan Ongbamrungphan），收下對戰11連勝，20日晚間出戰日本「空靈女神」大堀彩，兩人過去7次交手，小戴全勝不敗。

丹麥公開賽女單首輪拿下個人生涯在超級750系列首勝的許玟琪，第二輪16強賽就要挑戰中國大陸第2女單何冰嬌，期待能再突破；寶島女單「三姐」白馭珀，則要對上日本世界排名第10女將奧原希望，「小小白」力拚對戰首勝。白馭珀、許玟琪被安排在2號球場第9場和第10場，可能要到台北時間20日深夜才會展開。

同樣隸屬合庫羽球隊的周天成、王子維，要在BWF賽場第9次上演「天王對決」，比賽預計21日凌晨才登場，兩人過去8次交手，贏家都是周天成。

男雙李洋／盧震16強要對上地主組合貝伊（Jeppe Bay）／穆黑德（Lasse Mølhede），可能也是台北時間21日凌晨才會展開；盧敬堯／楊博涵預計會是本日最早出賽的台將，預計台北時間晚間6點左右對上大會第3種子、世界排名第5印尼組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan）。