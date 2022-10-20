APEC張忠謀若有機會跟習近平接觸會談什麼 國安會回應了。曾薏蘋攝

根據泰國外交部本月初表示，11月即將在曼谷登場的亞太經濟合作會議(APEC)峰會，大陸國家主席習近平「口頭確認」參加，這是共軍擾台後，台灣領袖代表第一次有機會跟習近平同台，若有機會接觸，有規劃談些什麼？國安會副祕書長徐斯儉表示，還是圍繞著這次APEC大會主辦國所設定的議題；領袖們會以合乎禮儀的方式進行意見交換。

總統府今舉行「宣布2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團記者會」；這是台積電創辦人張忠謀第5度代表總統蔡英文、第6度代表台灣，擔任領袖代表出席APEC經濟領袖會議。

被問到這次實體會議習近平會出席，這也是共軍擾台後，台灣領袖代表第一次有機會跟習近平同台，是否會有相關沙盤推演？徐斯儉表示，不知道習近平會不會接觸張忠謀，會議有很多機會，自然跟各國領袖互動，張忠謀非常有經驗，但政府並沒有對任何一位領袖有假設，在這樣國際場合，相信就是一貫的合乎禮儀的自然方式跟各國領袖互動。

媒體追問，若張忠謀跟習近平有機會接觸，會有設定什麼議題或是表示什麼態度？徐斯儉說，領袖們在這場合談論議題，還是圍繞著這次APEC大會主辦國所設定的議題交換意見，這是非常自然的，在這樣的國際場合，領袖們會以合乎禮儀的方式進行意見交換。