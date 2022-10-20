17歲張姓少年與20歲黃男及謝女之間有感情糾紛，聯絡鄧男等多人，攜帶西瓜刀約兩人談判，張對黃拳打腳踢、鄧則拿西瓜刀要揮砍他左腿，黃突舉左手遭砍斷第2、3、4及5手指，經送醫手術搶救，僅第2至4指接回，但難以恢復功能，鄧男二審被依重傷害罪判5年2月。黃再提求償，一審法官判張、鄧等4人連帶賠償255萬餘元，可上訴。

張姓少年與黃男、謝女發生感情糾紛，他約雙方在2019年8月4日凌晨在豐原談判，攜帶1把西瓜刀找鄧男、登男，由林男帶妻兒開車一起前往，張等到場對黃拳打腳踢、掐脖，鄧則持西瓜刀朝黃的左大腿揮砍，沒想到，黃瞬間舉起左手而慘遭砍傷，左側第2、3、4手指不完全截肢；第5指遭完全截肢。

張男等見闖禍即一哄而散，警獲報到場，緊急將黃送醫急救，進行斷指再植及修補手術，第5指無法接回，但第2至4手指接回後，指間關節僵硬及肌腱沾黏，難以完全恢復關節活動角度，經復健已無法回復正常功能的15％，已達到中傷害程度。

全案張姓少年由少年法庭審理，二審法官依重傷害罪判處鄧男徒刑5年2月，仍可上訴。

此外，黃男對張姓少年等提出民事求償，主張連帶賠償醫療費、勞動能力減損及精神撫慰金100萬等，共344萬元。

張姓少年等抗辯，黃男受傷害是否已達重大難治的情況仍但鑑定結果，且事發當時雙方都是學生身分，無實際工作收入，質疑勞動能力減損及精神撫慰金額度過高。

法官審酌，黃身體受到永久侵害、造成精神痛苦，認定合理醫藥費為5萬3799元、增加生活需要之義指費用28萬1048元、勞動能力減損171萬6335元及精神撫慰金50萬元共255萬1182元，由張男及鄧男連帶賠償， 其中，張男部分與其他2共犯連帶賠償。