沙鹿漢翔一位29歲男員工，18日白天在宿舍4樓墜樓傷重送醫。外傳該員工墜樓疑和F16專案將結束有關，許多員工面對未來工作去向？陷入徬徨無助。漢翔公司今天說，該名男員工在宿舍疑似夢遊不慎墜樓，公司立馬就派人到醫院予以關心，並會確保員工的工作權益，員工不需要擔心工作問題。

漢翔公司說，該名男員工在廠房工作3班制，他排第2班下班後，睡到18日早上約10時左右，因痛醒發現自己已在一樓，其餘就無印象，他的宿舍在4樓。男員工身體狀況意識清楚，因疼痛造成身體虛弱，但可清楚表達與回覆問題。

據了解，當事人向警察透露，意外無關感情、精神、藥物等因素造成。漢翔公司指出，當天就派人到醫院探視關心，急診醫師初步判定男員工雙腳、胸部、左手有骨折或骨裂狀況，外傷為臉部下巴撕裂傷，公司已協助安排後續治療。

外傳該員工是因漢翔F16專案即將結束，可能擔心工作問題？漢翔公司強調，F16專案明年底才結束，針對員工的工作權問題都有妥適安排；有些會安排到其他專案或廠區，員工都有出路不會失業，無需擔心工作問題。